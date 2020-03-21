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هيئة الأسرى: الاحتلال عقم السجون بعد احتجاجات الأسرى

21 آذار / مارس 2020 03:37

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الأسرى في سجون الاحتلال اتخذوا خطوات احتجاجية للضغط على إدارة مصلحة السجون من أجل تحقيق عدد من المطالب، من ضمنها إعادة اصناف سحبت من "الكنتينا"، وتعقيم السجون، وإدخال مواد تنظيف لغرف الأسرى.

وذكرت أن الأسرى في سجني "النقب" و"نفحة" بدأوا بإرجاع وجبة الإفطار منذ الخميس الماضي، وتبع ذلك في كافة السجون أمس الجمعة، مشيرةً إلى أن خطوات الأسرى الاحتجاجية، أفضت إلى رضوخ إدارة سجون الاحتلال بتعقيم الساحات والأقسام.

ونوهت الهيئة إلى أن الاحتلال يعزل أربعة أسرى في سجن "مجدو" بعد مخالطتهم لأسير في معبر الرملة الذي خضع للتحقيق من قبل محقق، تبين إصابته بفيروس "كورونا".

ولفتت إلى أن النتيجة الأولية لفحص الأسرى المعزولين "سلبية" أي غير مصابين، ولكن سيبقون في العزل حتى يتم إجراء فحص آخر لهم نهاية الأسبوع الجاري.

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