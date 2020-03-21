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الأجهزة الأمنية تقوم بجولة تفقدية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي

21 آذار / مارس 2020 03:48

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غزة-الرأي

نظمت الأجهزة الأمنية المختصة جولة على مراكز الحجر الصحي الإحترازي، جالت خلالها على 14 مركزًا موزعًا على محافظات القطاع الخمسة.

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