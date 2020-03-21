الأوقاف تصدر قرارًا بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية صباح اليوم قرارًا لجميع المؤذنين في مساجد قطاع غزة يقضي بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بحيث تصبح المدة 10 دقائق في جميع الصلوات.

وأكدت الوزارة أنه سيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، ابتداءً من صلاة الظهر، وسيبقى العمل به حتى إشعار آخر.

وأوضحت الأوقاف أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة لتقليل نسبة التجمع والاحتكاك بين المواطنين من أجل منع تسلل فيروس كورونا إليهم والحفاظ على سلامتهم.

داعيةً المولى عز وجل أن يصرف هذا الوباء عن أهلنا وشعبنا والبشرية جمعاء، وأن يرفع عنا ما نحن فيه من البلاء