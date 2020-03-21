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وكيل وزارة الأوقاف يثمن أداء الأطباء والممرضين الذين أدوا خطب الجمعة

21 آذار / مارس 2020 03:52

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غزة-الرأي

ثمن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادئ الأغا دور الأطباء والممرضين الذين أدوا خطب الجمعة في مساجد قطاع غزة، للحديث حول التوجيهات الصحية في التعامل مع فايروس كورونا، وتوعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص.

وأوضح أن وزارته قامت بهذه الخطوة من باب التوعية بخطورة المرض وطرق الوقاية منه، للحد من وصوله الى قطاع غزة خاصة في ظل انتشار هذا الوباء على مستوى العالم

وأشاد الأغا بتميز أداء الأطباء المرتبط بالعلم التخصصي الشرعي في التعريف بالمرض، وطرق انتقال العدوى، وطرق الوقاية من الفايروس ، والتأكيد على أهمية الثقافة الصحية بإتباع العادات السليمة التي تحمى من الإصابة بالكثير من الأمراض، وضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات واخذ المعلومات من خلال البيانات الرسمية.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الأوقاف للمساهمة في منع وصول فايروس الكورونا إلى قطاع غزة والتي تمثلت سابقا في اصدار تعميمات للتعامل مع مرافق المساجد واقتصار الصلاة على الفرض فقط وغيرها من الاجراءات, متمنيا السلامة للجميع وأن تنتهي هذه الأزمة على خير.

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