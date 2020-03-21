مدير عام الشرطة يتفقد عدداً من مراكز الحجر الصحي بغزة

غزة-الرأي

تفقد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح عددا من مراكز الحجر الصحي المنتشرة في قطاع غزة.

وأكد اللواء صلاح خلال الجولة أن لدي جهاز الشرطة مهمة وطنية هامة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبناء شعبنا من هذا الوباء العالمي.

وأهاب اللواء صلاح بضباط وأفراد الشرطة المتواجدين في مراكز الحجر الصحي بضرورة الالتزام والعمل بكافة التعليمات الصادرة عن القيادة حول خطة الطوارئ الخاصة بمكافحة فيروس كورونــــــا وأخذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية شعبنا.

وأشار مدير عام الشرطة إلى أنه بناء على قرار وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم تم إلحاق ألف عنصر جديد اليوم ضمن قوات التدخل وحفظ النظام لتقوم بواجبها في حماية أبناء شعبنا وإسناد الجبهة الداخلية.

وشدد اللواء صلاح على تحلي الجميع بالمسئولية تجاه المهام المنوط القيام بها وأدائها على أكمل وجه لا سيما في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة من حفظ أمن وسلامة شعبنا من الوباء المنتشر عالمياً.