أبو نعيم: أدعو شعبنا للتعامل مع هذه المرحلة بكل جدية

غزة-الرأي

دعا اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أبناء شعبنا الفلسطيني للتعامل مع هذه المرحلة بكل جدية.

وقال اللواء أبو نعيم في رسالة له مساء أمس الجمعة : "في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.. يتجنّد عشرون ألفاً من عناصر وضباط صف وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، يعملون كخلية نحل بلا كلل أو ملل، يصلون الليل بالنهار، ويتحملون أعباء مرحلة ثقيلة، ونحن نواجه وباء "كورونا" العالمي الخطير".

وأهاب اللواء أبو نعيم بأبناء شعبنا لإتباع إجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة والجهات المختصة دون إهمال أو تقصير، والتعامل مع هذه المرحلة بكل جدية.

ووجه وكيل وزارة الداخلية تحية الفخر والاعتزاز لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، مضيفا "إخواني وأبنائي منتسبي الوزارة يتقاسمون مع أبناء شعبهم ظروف الحجر الصحي بأيامه الأربعة عشر، يخدمونهم ويسهرون على راحتهم، ويبتعدون فيها عن أهلهم وبيوتهم ويتحملون مسؤولياتهم في هذه المرحلة الصعبة".

وتابع : "في ذات الوقت أُبرق برسائل الشكر والثناء لكل الأطقم العاملة من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، وأبناء شعبنا كافة بفصائله ومؤسساته وقطاعاته ومبادراته، على وقوفهم صفًا واحدًا، جنبًا إلى جنب مع كل الجهود في مواجهة فيروس كورونا".