التنمية الاجتماعية تطالب بمنح ذوي الإعاقة رعاية للوقاية من الكورونا

غزة-الرأي

أكدت وزراة التنمية الاجتماعية وفي إطار مسئولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة منح الأشخاص ذوي الإعاقة رعاية خاصة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

بدوره، قال د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الإجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية :"أن الإدارة العامة تابعت عن كثب ومنذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا التزام مؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الإجراءات وأن جميع مؤسسات التأهيل العاملة في قطاع غزة ملتزمة بتطبيق الإجراءات حسب توجيهات الجهات المختصة.

وشدد العرعير على ضرورة منح الأشخاص ذوي الإعاقة رعاية خاصة في ظل هذه الظروف حيث أن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة قد يعانون من ضعف المناعة، كما أن معظمهم يحتاجون لمساعدة الآخرين لإنجاز المهام والاعمال اليومية والأنشطة الحياتية وهو ما يجعلهم عرضة للاختلاط والتعامل مع الآخرين.

وآكد مدير عام الرعاية الإجتماعية والتأهيل على أهمية توفير الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا للأشخاص ذوي الإعاقة بالوسيلة والطريقة المناسبة التي تضمن ادراكهم واستيعابهم لهذه الإرشادات كل حسب الإعاقة التي يعانى منها.

وركز العرعير على أهمية قيام الأهل وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بدورهم في حماية أبنائهم من ذوي الإعاقة في هذه الظروف الخاصة حيث أن معظم المسئولية تقع على عاتقهم حاليا نظرا لانقطاع مؤسسات التأهيل عن استقبال الطلبة من ذوي الإعاقة.

وطالب المؤسسات العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة البحث عن بدائل مناسبة لتقديم خدماتها المتعددة والمتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الظروف الإستثنائية.

وبين العرعير ان الجهات الحكومية المتابعة لمراكز الحجر الصحي ومنها وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدورها في مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة من المقيمين في مراكز الحجر الصحي وتوفير الأماكن الموأمة والتي تتناسب مع طبيعة ونوع الإعاقة وتوفير الخدمات اللازمة لهم حسب الإمكانيات المتاحة.

وناشد العرعير المؤسسات الدولية والمحلية ذات العلاقة بالمساعدة في توفير مزيد من الامكانيات اللازمة داعياً إلى تضافر الجهود من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا والحفاظ على حقوقهم التي نص عليها القانون الدولي والقانون الفلسطيني.