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التنمية الاجتماعية برفح تستجيب لمناشدات المستضافين بالحجر الصحي

21 آذار / مارس 2020 04:24

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غزة-الرأي

قامت مديرية التنمية الاجتماعية برفح ممثلة بمديرها أ.علي الخطيب واستجابة منها لمناشدات المستضافين داخل الحجر الصحي في رفح بالتنسيق والتعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل ممثلة بمسؤول الحماية ونائب رئيس مجلس الادارة والمساعد الإداري للجمعية بتوفير مستلزمات تعقيم صحية لعدد ٦٠ سيدة من المستضافين في مركز الحجر الصحي بمدرسة مرمرة شرق مدينة رفح، حيث تم تسليم المستلزمات لمسؤول المركز مع أخذ اعتبارات الأمن والسلامة الممكنة.

وأكدت كل من مديرية رفح وجمعية وفاق استمرار الحد من مهددات الحماية وتجنيد مواردها البشرية المالية مهيبه بالجميع الالتزام بالقرارات والإرشادات من الجهات المختصة لتجاوز هذه الكارثة بأقل الأضرار.

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