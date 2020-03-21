الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا السبت 21 مارس 2020م

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وجاء التحديث كالتالي:

▪ نطمئن أبناء شعبنا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن داخل قطاع غزة بفيروس "كورونا" ونجدد العهد مع بعد إخفاء أي معلومة أو التستر على أي حالة.

▪ سنضعكم دائماً في صورة المستجدات المتعلقة بالمرض والإجراءات الاستباقية للوقاية منه.

▪ نؤكد أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي يمكن أخذ المعلومات منها بشأن فيروس كورونا.

▪ غدا ستتخذ إجراءات جديدة على المعابر وفق أعلى درجات الأمن والسلامة.

▪ السلع الأساسية كافة متوفرة في قطاع غزة ونتابع السوق أولاً بأول.

▪ مراكز الحجر الصحي كافة متوفر فيها كل الإمكانيات والمستلزمات.

▪ 2100 شخص يقبعون في الحجر المنزلي ونطالبهم باتباع تعليمات وزارة الصحة.

▪ تم إجراء 92 فحصا مخبريا لعينات سحبت من عائدين من الخارج وكانت النتائج سلبية مما يؤكد خلو قطاع غزة من فايروس كورونا.

▪ إنهاء الحجر المنزلي لـ 637 شخصاً بعد انقضاء مدة حجرهم.

▪ تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1271 مستضافاً داخل 20 مركزاً للحجر الصحي مصنفة وفقاً لتاريخ دخولهم اليها ولا يسمح بمغادرتها او إضافة اخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي.

▪ قدمت الطواقم الطبية خدماتها السريرية لــ 378 حالة في الحجر الصحي بمركز مسقط قيزان النجار , ومركز مسقط جباليا , وفندق الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني , وفندق الكومودور ومنتجع بلو بيتش , بالإضافة الى 24 حالة تخصصية في مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ضمن إجراءات عزل خاصة.

▪ نطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير المسلتزمات الطبية.

▪ ما وصل من المعابر أمس من ايرز 80 مواطنا ادخلوا للحجر الصحي ولم يدخل أحد من معبر رفح أو حاجز إيرز اليوم.

▪ الداخلية تواصل فرض اجراءتها في 19 مركزا مخصصا للحجر الصحي.

▪ قررت وزارة الداخلية إغلاق كافة صالات الأفراح والأسواق الشعبية الاسبوعية ومنع أي حفلات في الشوارع حتى 27 مارس، سيتم تقييم الحالة ووفقا لذلك سيتم تجديد القرارات.