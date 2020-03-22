الصحة: إصابتان بالكورونا لمحجورين عائدين من باكستان

غزة – الرأي:

أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بالكورونا.

وأضاف في تصريح مقتضب "إن الحالتان كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع"، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة.

وأشار وكيل الصحة إلى أن اكتشاف الحالتين بين المحجورين يؤكد صحة وأهمية العزل الاجباري التي قامت بها وزارة الصحة، مؤكدًا أنه تم عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني.

وتابع أبوالريش "نوصي جمهورنا الكريم بالحد من الحركة واتباع حركات الوقاية والسلامة، وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى اشعار آخر واتخاذ كافة الإجراءات التي نقوم بها لحماية وضمان سلامة للمواطنين".