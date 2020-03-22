أسباب ضعف الجهاز المناعى سوء التغذية ومرض السرطان

في ظل انتشار وباء الفيروس التاجي كورونا، وتوعية منظمة الصحة العالمية حول تقوية الجهاز المناعي للحماية من الإصابة بكورونا، يقدم اليوم السابع أبرز الأسباب المؤدية للتعرض لضعف الجهاز المناعي في السم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أن الجهاز المناعي هو من أهم أجهزة الجسم المميزة التي تحارب من أجله للحد من الإصابة بالفيروسات والبكتريا الضارة، ولذا تعرضه للخلل أو الضعف يزداد فرص إصابة الجسم بالعديد من الفيروسات الضارة بالجسم.

وهناك نوعان من نقص الجهاز المناعة وهي الأولي أي الوراثية ، وهنا يصبح الجسم عرضة للمشاكل والأمراض التي يورثها من المقربين له، أي احدي الوالدين أو كليهما، ويكون الجسم مصاب بها منذ الطفولة.

والنوع الثاني الذي قدمه التقرير هو نقص الناعة نتيجة للتعرض لعدوي فيروسية، ويصبح هذا الجسم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الفيروسية كانزلات البرد وأيضا كورونا الفيروس التاجي المنتشر والعديد من الأمراض الفيروسية الأخرى.

أسباب ضعف الجهاز المناعي



وقدم التقرير العديد من أسباب ضعف الجهاز المناعي، ومنها:

-الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

-الإصابة بالسرطان الجهاز المناعي، ومن هذا النوع اللوكيميا.

-التهاب الكبد الفيروسي.

-الإصابة بالورم النخاعي المتعدد، أو سرطان خلايا البلازما.

-الإصابة بالحروق شديدة يكون من أسباب ضعف الجهازالمناعي.

-أيضا الأشخاص المصابون بالسرطان ويتعرضون للخضوع لبرتوكول علاجي الكيميائي والإشعاعي يكون من ضمن الأسباب.

-وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن سوء التغذية تعد من أبرز الأمور المسببة للإصابة بضعف الجهاز المناعي.

-بعد الخضوع للعمليات الجراحية، يتعرض الجهاز المناعي للضعف.

-أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضه، كأصحاب امراض الكلى والسكر والضغط والقلب.

-بعد الأشخاص الذين تعرضوا لاستئصال الطّحال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بضعف الجهاز المناعي.

-كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا هم الأكثر عرضة للإصابة بضف الجهاز المناعي بشكل كبير، ولذا يجب علاج هذا الأمر.

-كلما تقدم الشخص في العمر يزداد لديه فرص الإصابة بضعف الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا يجب على هؤلاء تناول الأغذئية التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير.