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الشرطة الإسبانية تفرض حظر التجوال على الديناصورات!

22 آذار / مارس 2020 07:51

الشرطة الإسبانية تفرض حظر التجوال على الديناصورات!
الشرطة الإسبانية تفرض حظر التجوال على الديناصورات!

استخدم المواطنون في إسبانيا طريقة جديدة لوقاية أنفسهم وأسرهم من تلقف عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19 بارتداءالزي الخاص بالديناصورات كطريقة مبتكرة للوقاية.

ونظرا لسماكة البدلة المحشوة بكمية كبيرة من الصوف وغيرها من المواد التي تجعلها تتخذ شكل الحيوان المفترس الأشهر على مر التاريخ يعتقد الإسبان أنها قد تحميهم من الفيروسات!

ورغم الأزمة الكبيرة التي تمر بها دولة إسبانيا، إلا أن الشرطة المحلية لمدينة مرسية الإسبانية، نشرت فيديو عبر حسابها ، لشخص ارتدى زى ديناصور بعد حظر الجزئي المفروض على المواطنين لإلقاء القمامة خارج المنزل، وعلقت قائلة: يسمح باصطحاب حيوناتكم الأليفة لقضاء حاجتها فى الحظر الجزئي، ولكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات.

وتداول المواطون مشاهد طريفة لاستخدام البعض زي الديناصورات في الأماكن العامة، وأثناء قضائهم لحاجاتهم اليومية،

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الجمعة، بمقدار 2.8 ألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 20 ألفاً.

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