كمامات ذكية “غريبة وعصرية”.. آخر ابتكارات كورونا

مع الانتشار المرعب لفيروس (كوفيد 19) أو ما عرف إعلاميًا باسم (كورونا).. أثيرت معه اجتهادات وأقاويل حول طرق الوقاية، ووسائل تجنب الإصابة به.. ولعل أشهر تلك الوسائل هي استخدام أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بـ “الكمامات”.







وبالرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن استخدام الكمامات وأقنعة الوجه الطبية لا يحبذ لغير المصابين بالفيروس، وأنه لا ينتقل عبر الهواء، إلا أن اسم

الفيروس ارتبط بالكمامات ارتباطًا وثيقًا، وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع مبيعاتها بشكل خيالي.. وبات كلٌ يحاول تحقيق أقصى مكاسب وأرباح من هذه التجارة الرائجة

حاليًا.

هذا تحديدًا ما دفع شركة ناشئة للاستفادة من الرواج والارتفاع الأخير في مبيعات الكمامات، فخرجت عن المألوف عن طريق ابتكارها لكمامات تحمل صورة مطبوعة لوجه مرتديها.

وقد نشرت الشركة المنتجة “ريستينج ريسك فيس” على موقعها على الإنترنت إعلانًا يقول: “نصنع أقنعة التنفس “N-95″ والتي تعمل مع برامج التعرف على الهوية عبر الوجه، فهي تعمل على الوقاية، وفي الوقت ذاته تظهر هوية مرتديها، إنه أمر سهل جدًا”.



الكمامات التي تنتجها الشركة تعمل على حماية ووقاية مرتديها من الأمراض كما تقول الشركة في تعريف منتجها الجديد، حيث أنه أمر تقليدي تشترك فيه جميع الكمامات

تقريبًا، إنما الجديد الذي تقدمه الشركة في منتجها هو أن الكمامة تتيح لمرتديها فتح قفل هاتفه باستخدام وظيفة التعرف على الوجه، وهو بالتالي ما يمكن أنظمة التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة من التعرف على هويته.

على الرغم من أن فكرة القناع الذكي تلك لم تطرح بشكل تجاري بعد، إلا أن الشركة وعدت بأنه سيطرح في الأسواق في حال لاقت دعمًا وترحيبًا من المستخدمين، بينما يعتقد قطاع كبيرٌ من المستخدمين لتلك الكمامات أنها مجرد مزحة، تقوم بها الشركة كنوع من الدعاية، حيث أن الفكرة قد بدأت في الأصل على يد الفنانة “دانييل باسكن” وكانت قد بدأتها كمزحة في البداية.

ومنذ الإعلان عن هذه الأقنعة التي وصفتها الشركة بأنها “غريبة وعصرية” استقبل الموقع الإلكتروني للشركة أكثر من 30 ألف زائر، وحوالي 1200 على قائمة الانتظار.

ولكي تحصل على قناع يحمل صورةً لوجهك، يجب عليك أولًا إرسال صورة الوجه كاملةً إلى الشركة المنتجة، ثم تنتظر وصول الكمامة إليك عن طريق البريد أو الشحن، مقابل مبلغ 40 دولارًا للكمامة الواحدة.



