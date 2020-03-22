مع الحجر الصحي: هكذا تنتهز البطاريق فرصة غياب البشر!

أغلقت أحواض الأسماك العملاقة شيد أكواريوم في شيكاغو بأمريكا أبوابها أمام الزائرين بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 وذلك رغم أن شيد أكواريوم من أكثر أماكن الجذب المحبوبة.

ومع إغلاق أحواض الأسماك سمحت الإدارة للبطاريق بمغادرة موطنها واستكشاف بقية حوض السمك.

وقال حوض السمك لصحيفة شيكاغو تريبيون: بدون ضيوف في المبنى، يصبح مقدمو الرعاية مبدعين في كيفية معاملة بقية الحيوانات.



وتابعت إدارة الحوض للصحيفة: نقيم تجارب وأنشطة وأطعمة جديدة لإبقاءالبطاريق نشطة، ولتشجيعها على الاستكشاف وحل المشكلات والتعبير عن السلوكيات الطبيعية.

ونشر الحوض على تويتر مقطع فيديو لأحد البطاريق، يدعى ويلينغتون، يلتقي ببعض الأسماك في معرض الأمازون.