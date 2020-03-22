التنمية الاجتماعية تستمر في توفير ما يلزم للمواطنين في مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

تواصل وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، متابعة الظروف الطارئة التي حدثت في قطاع غزة، بسبب انتشار فيروس الكورونا في دول العالم ، وبالتنسيق مع كافة الوزارات، خاصة وزارة الداخلية والصحة، وقامت بتوفير كافة المستلزمات للمواطنين الذين تم حجرهم في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة .

وجهزت الوزارة عدد 13 مدرسة من مدارس الحكومة، بما يشمل توفير أسرة النوم والفرشات والحرامات والمخدات والاغطية.

كما تم توفير الوجبات الغذائية على مدار الساعة والمياه العادية والمياه الصالحة للشرب بالتنسيق مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما تم توفير ما يلزم من غسالات ودفايات واجهزة كهربائية لعمل المشروبات الساخنة، وتم تزويد المراكز الصحية بزجاجات المياه والسكر والشاي والقهوة، فضلا عن الفواكه واحتياجات اخرى للنساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت الوزارة انه بلغ عدد المدارس التي تعمل كمراكز حجر صحي 13 مدرسة في مختلف مناطق القطاع، اضافة الى عدد من الفنادق والمراكز الصحية.

كما شددت الوزارة على ان هناك مجهود كبير يبذل من قبل الطواقم العاملة في الميدان من اجل توفير كافة اسباب الراحة للمواطنين في الحجر الصحي، ونحن هنا نتقدم بالشكر الكبيرلكافة المؤسسات والجمعيات والشخصيات التي ساهمت وتبرعت في تقديم ما يلزم لتسهيل حياة المواطنين .

وأكدت على دور مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها في دعم الجهود الرامية لابقاء قطاع غزة خاليا من فيروس الكورونا وتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لامن وصحة المواطنين.