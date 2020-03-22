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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2448 ) الأحد 22/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

فيروس كورونا يصل قطاع غزة لأول مرة

أخبار إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع مصابين كورونا لـ945 منهم 20 بحالة خطيرة

تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

»نتنياهو: حكومة وحدة مع قائمة غانتس قريباً

بدء تطبيق حظر تجوال شامل في "إسرائيل"

اخبار دولية

الصحة العالمية: إصابة 266 ألف شخص ووفاة أكثر من 11 ألفا جراء فيروس كورونا عبر العالم

واشنطن بوست: الاقتصاد الأميركي يتدهور بأسرع من كل التوقعات

أخبار عربية

»فلسطين تسجل الإصابة 53 بفيروس كورونا لفتاة قادمة من تركيا

كورونا يتسبب بتعليق الصلوات في مساجد وكنائس مصر

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الصحف العربية

القدس العربي

تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

هنية: تركيا وقطر سند للفلسطينيين في مواجهة كورونا

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

الشرق الاوسط

إسرائيل حرمت الأسيرات من زيارة أبنائهن في «عيد الأم»

الخليج الإماراتية

«إسرائيل» تستغل الوضع العالمي الطارئ لفصل القدس

«الصحة العالمية» تدعم قطاع غزة في مواجهة «كوفيد-19»

الاهرام المصرية

الحكومة الفلسطينية: تعافي 17 مصابا بفيروس " كورونا" يدفعنا لتحقيق مزيد من النجاحات

الغد الأردنية

إغلاق متحف فلسطين بسبب فيروس كورونا

كرنتينا الخليل.. أقدم مكان للحجر الصحي في فلسطين!

منع عقد حفلات إشهار الزواج بمساجد غزة

الضابطة الجمركية تنفذ جولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية

سلفيت: بلدية وفعاليات بديا تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم

إغلاق احترازي لقرية شقبا بعد اصابة فتاة بفيروس كورونا

رام الله: القبض على 4 اشخاص قاموا بترويع المواطنين بنشر تحذيرات

وزارة الاقتصاد: حظر اي مورد يتلاعب بأسعار السلع الأساسية

16 عامًا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين

المطالبة بتوفير مكان للحجر الصحي في بلدة "دورا" جنوب الخليل

إغلاق قرية شقبا وإلزام الأهالي منازلهم بسبب "كورونا"

الاتحاد الإسلامي بالنقابات المهنية يشيد بإجراءات مواجهة كورونا ويدعو لحماية الكوادر العاملة

الاتحاد الإسلامي بالنقابات المهنية يشيد بإجراءات مواجهة كورونا ويدعو لحماية الكوادر العاملة

الاحتلال يخالف رئيس مجلس الأوقاف بالقدس 5 آلاف شيكل

ملحم: لا اصابات جديدة بكورونا وندعو لعدم المبالغة في التسوق

أهالي وادي الربابة بسلوان يزرعون أرضيهم بأشتال الزيتون

عرب 48

جامعة القدس تطوّر نموذجا لجهاز تنفس لمواجهة كورونا

كورونا: إصابة جديدة لفتاة من شقبا يرتفع عدد الإصابات في الضفة لـ53

غزة: وزارة الصحة تناشد العالم لمساعدتها بمواجهة "كورونا"

وكالة وفا

سلطات الاحتلال تعلن اغلاق معابر الضفة وغزة حتى اشعار..

غنام: إغلاق احترازي لقرية شقبا حفاظا على سلامة الموا..

العسيلي: حظر أي مورد يتلاعب بأسعار السلع الأساسية ..

22 آذار (مارس)

2004 م استشهد الصحفي محمد أبو حليمة مراسل إذاعة صوت النجاح – نابلس أثناء تغطيته لتوغل القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس.

2004م اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره، بعد مغادرته مسجد المجمّع الإسلامي الكائن في حي الصّبرة في قطاع غزة ، وأدائه صلاة الفجر، بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون، حيث قامت مروحيات الأباتشي الإسرائيلية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ تجاه المقعد وهو في طريقه إلى سيارته مدفوعاً على كرسيه المتحرّك من قِبل مساعديه، اغتيل ياسين في لحظتها وجُرح اثنان من أبناءه في العملية، واغتيل معه 7 من مرافقيه.

2003م الشهيد عنان رشيد شقيرات من مخيم عين بيت الماء من كتائب الأقصى، كان في طريقه لتنفيذ عملية استشهادية في أم الفحم، ولكن جنوداً إسرائيليين أوقفوه على حاجز عسكري بالقرب من جنين لذا اضطر إلى تفجير نفسه، وقد أسفر الانفجار عن إصابة جنديين إسرائيليين.

2002م قام الشهيد محمود سليمان أبو حسنين من سرايا القدس من سكان مخيم البريج باقتحام مغتصبة كيسوفيم في هجوم ليلي على قافلة للمستوطنين، واعترف العدو بوقوع عدة إصابات.

1979م البرلمان الإسرائيلي يقر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر بأغلبية 59 صوتا.

1948م رجال العصابات الصهيونية يتخفون في ملابس عسكرية بريطانية ويفجرون سيارة مفخخة في شارع العراق في مدينة حيفا ما أسفر عن إصابة 33 من المدنيين الفلسطينيين.