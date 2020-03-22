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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2448 ) الأحد 22/3/2020
أخبار فلسطينية
فيروس كورونا يصل قطاع غزة لأول مرة
هنية: قطر وتركيا سند في مواجهة كورونا
الاحتلال يغرّم مدير أوقاف القدس لسماحه الصلاة في الأقصى
الاحتلال يغرّم مدير أوقاف القدس لسماحه الصلاة في الأقصى
النص الكامل لكلمة رئيس "حماس" الموجهة للشعب الفلسطيني
أخبار إسرائيلية
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع مصابين كورونا لـ945 منهم 20 بحالة خطيرة
تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
ارتفاع مصابي "كورونا" في جيش الاحتلال إلى 14
نتنياهو: كورونا قد يتسبب بوفاة عشرات الآلاف في (إسرائيل)
تقدير إسرائيلي: نتنياهو يريد اختتام حياته السياسية رئيسًا للكيان
»نتنياهو: حكومة وحدة مع قائمة غانتس قريباً
بدء تطبيق حظر تجوال شامل في "إسرائيل"
اخبار دولية
نيوزويك الأمريكية: الإسلام أول من أسس مفهوم الحجر الصحي
الحجر المنزلي يطاول نحو مليار شخص حول العالم لوقف “كورونا”
الصحة العالمية: إصابة 266 ألف شخص ووفاة أكثر من 11 ألفا جراء فيروس كورونا عبر العالم
واشنطن بوست: الاقتصاد الأميركي يتدهور بأسرع من كل التوقعات
أخبار عربية
»فلسطين تسجل الإصابة 53 بفيروس كورونا لفتاة قادمة من تركيا
كورونا يتسبب بتعليق الصلوات في مساجد وكنائس مصر
الطلبة الفلسطينيون بمصر يُناشدون اشتية تأمين عودتهم سريعاً للوطن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة
هنية: تركيا وقطر سند للفلسطينيين في مواجهة كورونا
17 فلسطينية تقضي “عيد الأم” في سجون إسرائيل
تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية
الشرق الاوسط
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بضمان سلامة الأسرى
إسرائيل حرمت الأسيرات من زيارة أبنائهن في «عيد الأم»
إصابات جديدة بـ {كورونا} في الأراضي الفلسطينية وأول وفاة في إسرائيل
الخليج الإماراتية
«إسرائيل» تستغل الوضع العالمي الطارئ لفصل القدس
«الصحة العالمية» تدعم قطاع غزة في مواجهة «كوفيد-19»
الاهرام المصرية
الحكومة الفلسطينية: تعافي 17 مصابا بفيروس " كورونا" يدفعنا لتحقيق مزيد من النجاحات
الغد الأردنية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ”كورونا” إلى 883
الشرق القطرية
هنية: قطر وتركيا سند في مواجهة كورونا
هنية: قطر وتركيا سند في مواجهة كورونا
تيسير خالد: عنصرية الاحتلال تستدعي تدخلًا دوليًا لحماية الأسرى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير سلطات الاحتلال تتستر بـ"كورونا" لمواصلة تهويد المقدسات
تقرير الأسرى في مواجهة "كورونا".. ألا يكفيهم إهمال إدارة السجون؟!
تقرير أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السعودية يطالبون بإطلاق سراحهم
الشعبية تطالب بعمل أممي لإنقاذ النظام الصحي بغزة
القدس المحلية
إغلاق متحف فلسطين بسبب فيروس كورونا
كرنتينا الخليل.. أقدم مكان للحجر الصحي في فلسطين!
منع عقد حفلات إشهار الزواج بمساجد غزة
الضابطة الجمركية تنفذ جولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية
سلفيت: بلدية وفعاليات بديا تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم
إغلاق احترازي لقرية شقبا بعد اصابة فتاة بفيروس كورونا
رام الله: القبض على 4 اشخاص قاموا بترويع المواطنين بنشر تحذيرات
وزارة الاقتصاد: حظر اي مورد يتلاعب بأسعار السلع الأساسية
الحياة الجديدة
الرئيس يهنئ الأمتين العربية والإسلامية وشعبنا بذكرى الإسراء والمعراج
عنصرية في زمن كورونا..مخالفات مالية للمقدسيين وغض للبصر عن المستوطنين
غيث: نجاح تصنيع أول نموذج للتنفس الاصطناعي
الأيام
»اعتقال أربعة أشخاص في سيارة إسعاف أثاروا الرعب والهلع في رام الله
»فلسطين تسجل الإصابة 53 بفيروس كورونا لفتاة قادمة من تركيا
» 17 أُمّاً في سجون الاحتلال محرومات من رؤية أبنائهن
وكالة صفا
16 عامًا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين
المطالبة بتوفير مكان للحجر الصحي في بلدة "دورا" جنوب الخليل
إغلاق قرية شقبا وإلزام الأهالي منازلهم بسبب "كورونا"
الاتحاد الإسلامي بالنقابات المهنية يشيد بإجراءات مواجهة كورونا ويدعو لحماية الكوادر العاملة
الاتحاد الإسلامي بالنقابات المهنية يشيد بإجراءات مواجهة كورونا ويدعو لحماية الكوادر العاملة
الاحتلال يخالف رئيس مجلس الأوقاف بالقدس 5 آلاف شيكل
ملحم: لا اصابات جديدة بكورونا وندعو لعدم المبالغة في التسوق
أهالي وادي الربابة بسلوان يزرعون أرضيهم بأشتال الزيتون
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة: إصابتان بالكورونا لمحجورين عائدين من باكستان
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا السبت 21 مارس 2020م
الشرطة تحذر من مخالفة قرار الداخلية الأخير بخصوص التجمعات
"الاقتصاد"بغزة..إجراءات احترازية ومتابعات ميدانية لمواجهة كورونا "تقرير"
محدث لجنة التحقيق في حريق النصيرات تُصدر تقريرها النهائي
الأوقاف تصدر قرارًا بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
التنمية الاجتماعية تطالب بمنح ذوي الإعاقة رعاية للوقاية من الكورونا
هيئة الأسرى: الاحتلال عقم السجون بعد احتجاجات الأسرى
قاسم: الأم الفلسطينية ستظل ملهمة الأجيال للحفاظ على قضيتنا
فلسطين اليوم
"إسرائيل" تغلق معابر قطاع غزة والضفة المحتلة حتى إشعار آخر
محاضرة في علوم الطب: فيروس كورونا "ليس مجرد مزحة" و16 قاعدة للنجاة
الداخلية: قرار بإغلاق صالات الأفراح ومنع الحفلات واغلاق الأسواق
العمل الجماهيري للجهاد يواصل حملة "وطهر بيتي" ويبدأ بتعقيم الشوارع والأسواق
سما نيوز
وزارة الاقتصاد: حظر اي مورد يتلاعب بأسعار السلع الأساسية
مواجهات وإصابات بالاختناق في كفر قدوم
تجهيز مبنى للطوارئ بمخيم نور شمس
نداء عاجل من "فتح" وهيئة الأسرى للإفراج عن الأسرى وإنقاذهم في ظل أزمة "كورونا"
ملحم يؤكد لا اصابات جديدة بكورونا والسلع متوفرة.. ورئيس الوزراء يعلن اجراءات جديدة غدا
الضابطة الجمركية تقوم بجولات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية في عدة محافظات
عرب 48
جامعة القدس تطوّر نموذجا لجهاز تنفس لمواجهة كورونا
كورونا: إصابة جديدة لفتاة من شقبا يرتفع عدد الإصابات في الضفة لـ53
غزة: وزارة الصحة تناشد العالم لمساعدتها بمواجهة "كورونا"
وكالة وفا
سلطات الاحتلال تعلن اغلاق معابر الضفة وغزة حتى اشعار..
غنام: إغلاق احترازي لقرية شقبا حفاظا على سلامة الموا..
العسيلي: حظر أي مورد يتلاعب بأسعار السلع الأساسية ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 آذار (مارس)
- 2004 م استشهد الصحفي محمد أبو حليمة مراسل إذاعة صوت النجاح – نابلس أثناء تغطيته لتوغل القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس.
- 2004م اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره، بعد مغادرته مسجد المجمّع الإسلامي الكائن في حي الصّبرة في قطاع غزة، وأدائه صلاة الفجر، بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون، حيث قامت مروحيات الأباتشي الإسرائيلية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق 3 صواريخ تجاه المقعد وهو في طريقه إلى سيارته مدفوعاً على كرسيه المتحرّك من قِبل مساعديه، اغتيل ياسين في لحظتها وجُرح اثنان من أبناءه في العملية، واغتيل معه 7 من مرافقيه.
- 2003م الشهيد عنان رشيد شقيرات من مخيم عين بيت الماء من كتائب الأقصى، كان في طريقه لتنفيذ عملية استشهادية في أم الفحم، ولكن جنوداً إسرائيليين أوقفوه على حاجز عسكري بالقرب من جنين لذا اضطر إلى تفجير نفسه، وقد أسفر الانفجار عن إصابة جنديين إسرائيليين.
- 2002م قام الشهيد محمود سليمان أبو حسنين من سرايا القدس من سكان مخيم البريج باقتحام مغتصبة كيسوفيم في هجوم ليلي على قافلة للمستوطنين، واعترف العدو بوقوع عدة إصابات.
- 1979م البرلمان الإسرائيلي يقر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر بأغلبية 59 صوتا.
- 1948م رجال العصابات الصهيونية يتخفون في ملابس عسكرية بريطانية ويفجرون سيارة مفخخة في شارع العراق في مدينة حيفا ما أسفر عن إصابة 33 من المدنيين الفلسطينيين.
- 1945م توقيع ميثاق جامعة الدول العربية، والجامعة هي منظمة إقليمية، تهدف إلى توثيق الصلات والروابط بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها من أجل المحافظة على السلام والأمن العربي، وصيانة استقلال الدول الأعضاء.