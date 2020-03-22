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لجنة الطوارئ المركزية بخان يونس توزع الورود على النساء بمراكز الحجر الصحي

22 آذار / مارس 2020 09:45

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غزة-الرأي

قامت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بتوزيع الورود على النساء في مراكز الحجر الصحي والمتمثلة في مركز الحجر الصحي في مدرسة الصفوة، ومسقط الصحي، وفندق الأمل بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكذلك توزيع سجادات الصلاة والأثواب الخاصة بأداء العبادة على النساء والتي تأمينها من قبل مجموعة من المتبرعين من مدينة خان يونس.

بدوره،قال رئيس اللجنة في المحافظة ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة في حديث للمكتب الإعلامي للبلدية، أن حملة توزيع بعض الهدايا الرمزية على النساء في مراكز الحجر الصحي جاء كلمسة وفاء وتقديراً لعطائهن ودورهن الفاعل في خدمة المجتمع الفلسطيني، معتبراً أن المرأة الفلسطينية لديها مكانة كبيرة في المجتمع ويناط بها الكثير وهي سند للرجل في كافة المحافل وقدمت الغالي والنفيس من أجل قضيتنا الفلسطينية.

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