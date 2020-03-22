الاحتلال يغلق معابر الضفة وغزة حتى إشعار آخر

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، عن إغلاق كافة الحواجز الدائمة "المعابر" مع الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر ضمن إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، إنه تقرر اعتبارًا من صباح اليوم، إغلاق المعابر إلى "إسرائيل" بشكل تام، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأشارت المصادر الى أنه لن يُسمح للتجار وللعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى بالدخول من المعابر حتى إشعار آخر.

واستثنت سلطات الاحتلال في قرارها، أصحاب تصاريح العمل في مجالات الصحة والتمريض، وعمال في المنطقة الصناعية المسماة "عطاروت" في مصانع حيوية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية، والتي سيتم دراستها عينياً.

وأوضحت أن العمال من القطاعات المصادق عليها سيضطرون للبقاء في "إسرائيل" لفترة طويلة بدون التنقل إيابًا إلى مناطق الضفة الغربية، أما العمال الذين سيقومون بالعودة الى الضفة الغربية، فلن يُسمح لهم بالدخول مجددًا إلى "إسرائيل" في ضوء إغلاق المعابر.