وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة ترفض رواية الاحتلال بشأن الأسرى المصابين بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية ريجيلون يرفض العودة إلى ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية كورونا يفتك برئيس الملكي السابق وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للشباب والرياضة": قرار بوقف كافة الأنشطة الرياضية وإغلاق كافة المرافق وكالة الرأي الفلسطينية مصدر ينفي لـ "الرأي" صرف المنحة القطرية غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ندعو المؤسسات الأممية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف ظريف ويعبر عن تضامنه مع الشعب الإيراني وكالة الرأي الفلسطينية صحة الاحتلال: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 945 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معابر الضفة وغزة حتى إشعار آخر وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء
أخبار » الأخبار العبرية

لمكافحة انتشار كورونا

الاحتلال يغلق معابر الضفة وغزة حتى إشعار آخر

22 آذار / مارس 2020 10:27

معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية
معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، عن إغلاق كافة الحواجز الدائمة "المعابر" مع الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر ضمن إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، إنه تقرر اعتبارًا من صباح اليوم، إغلاق المعابر إلى "إسرائيل" بشكل تام، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأشارت المصادر الى أنه لن يُسمح للتجار وللعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى بالدخول من المعابر حتى إشعار آخر.

واستثنت سلطات الاحتلال في قرارها، أصحاب تصاريح العمل في مجالات الصحة والتمريض، وعمال في المنطقة الصناعية المسماة "عطاروت" في مصانع حيوية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية، والتي سيتم دراستها عينياً.

وأوضحت أن العمال من القطاعات المصادق عليها سيضطرون للبقاء في "إسرائيل" لفترة طويلة بدون التنقل إيابًا إلى مناطق الضفة الغربية، أما العمال الذين سيقومون بالعودة الى الضفة الغربية، فلن يُسمح لهم بالدخول مجددًا إلى "إسرائيل" في ضوء إغلاق المعابر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟