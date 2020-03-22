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هنية يهاتف ظريف ويعبر عن تضامنه مع الشعب الإيراني

22 آذار / مارس 2020 10:41

هنية
هنية

الدوحة – الرأي:

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حيث عبّر عن التضامن مع الشعب الإيراني في مكافحة فيروس (كورونا).

وأكد رئيس الحركة خلال الاتصال الهاتفي، أن العقوبات الأميركية ضد الشعب الإيراني ظالمة ويجب رفعها، كما قدم التعازي للقيادة في المرحوم حسين شيخ الإسلام وفيمن توفي من أعضاء مجلس الشورى ومن عموم الشعب الإيراني.

ودعا إلى ضرورة توفير مقومات لمواجهة الفيروس للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده سواء في فلسطين أو في الشتات ومخيمات اللجوء أيضًا.

في المقابل ثمّن وزير الخارجية الإيراني مبادرة الأخ أبو العبد وعبّر عن شكره للتضامن الأخوي، وأكد ثبات موقف الجمهورية في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وكذلك دعمها الاستراتيجي للمقاومة.

كما شدد بدوره على وجوب إنهاء الحصار على قطاع غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل انتشار "كورونا".

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