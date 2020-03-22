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مصدر ينفي لـ "الرأي" صرف المنحة القطرية غدًا الاثنين

22 آذار / مارس 2020 10:59

غزة - الرأي

نفى مصدر مسئول لوكالة "الرأي" الإشاعة التي تتحدث عن صرف المنحة القطرية للأسرة الفقيرة في قطاع غزة غدًا الاثنين.

وأكد المصدر عدم وجود موعد ولا آلية محددة لصرف المنحة.

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