مصدر ينفي لـ "الرأي" صرف المنحة القطرية غدًا الاثنين

غزة - الرأي

نفى مصدر مسئول لوكالة "الرأي" الإشاعة التي تتحدث عن صرف المنحة القطرية للأسرة الفقيرة في قطاع غزة غدًا الاثنين.

وأكد المصدر عدم وجود موعد ولا آلية محددة لصرف المنحة.