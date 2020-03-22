مصدر ينفي لـ "الرأي" صرف المنحة القطرية غدًا الاثنين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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22 آذار / مارس 2020 10:59
غزة - الرأي
نفى مصدر مسئول لوكالة "الرأي" الإشاعة التي تتحدث عن صرف المنحة القطرية للأسرة الفقيرة في قطاع غزة غدًا الاثنين.
وأكد المصدر عدم وجود موعد ولا آلية محددة لصرف المنحة.
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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