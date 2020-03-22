وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة ترفض رواية الاحتلال بشأن الأسرى المصابين بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية ريجيلون يرفض العودة إلى ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية كورونا يفتك برئيس الملكي السابق وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للشباب والرياضة": قرار بوقف كافة الأنشطة الرياضية وإغلاق كافة المرافق وكالة الرأي الفلسطينية مصدر ينفي لـ "الرأي" صرف المنحة القطرية غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ندعو المؤسسات الأممية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف ظريف ويعبر عن تضامنه مع الشعب الإيراني وكالة الرأي الفلسطينية صحة الاحتلال: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 945 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق معابر الضفة وغزة حتى إشعار آخر وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء
أخبار » الرياضة و الملاعب

كورونا يفتك برئيس الملكي السابق

22 آذار / مارس 2020 11:05

1
1

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورنزو سانز، السبت، عن 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر نجله.

وقال لورنزو جونيور في حسابه على تويتر "توفي والدي للتو. لم يستحق هذه النهاية وبهذه الطريقة. أحد أطيب، أشجع وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم في حياتي يرحل. عائلته وريال مدريد كانا شغفه. لقد استمتعت والدتي واشقائي بكل لحظاتهم معه بفخر".

ونقل سانز الثلاثاء الماضي إلى المستشفى بعد ارتفاع حرارته، ثم وضع في العناية المركزة بعد ثبوت اصابته بفيروس "كوفيد-19".

وكان ابنه لورنزو قد كشف هذا الأسبوع، إنه إضافة إلى العجز في جهازه التنفسي، يعاني من عجز في الكلية بسبب التهاب كبير.

وتُعدّ إسبانيا من أكثر الدول في العالم تأثرا بالفيروس، مع نحو 25 ألف إصابة و1300 وفاة حتى يوم السبت.

ورأس سانز، المالك السابق لنادي ملقة، ريال مدريد بين 1995 و2000 وفي ولايته احرز لقب دوري ابطال اوروبا عامي 1998 و2000 بعد صيام دام طويلا منذ عام 1966، قبل حلول فلورنتينو بيريز بدلا منه.

وضم آنذاك إلى تشكيلة "الملكي" أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس، الكرواتي دافور شوكر، الهولندي كلارنس سيدورف والمونتينيغري بردراغ مياتوفيتش.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟