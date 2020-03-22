ريجيلون يرفض العودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو ريجيلون، لاعب فريق ريال مدريد والمعار إلى نادي إشبيلية حتى نهاية الموسم الجاري، يرفض العودة مجددا إلى الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "فوتبول إسبانيا"، أن بالرغم من موافقة ريجيلون على التوقيع 4 مواسم لريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة، غلا أن اللاعب يرى فرصة مشاركته في المباريات مع الفريق الملكي صعبة بسبب تواجد الثنائي مارسيلو وفيرلاند ميندي.

وأشارت إلى أن إشبيلية غذا أراد التعاقد مع اللاعب بصفة دائمة، فعليه أن يدفع 25 مليون يورو وهي القيمة المحددة في عقده في بند خيار الشراء.

وأثبت اللاعب صاحب الـ23 عاما أنه الخيار الأول للمدرب جولين لوبيتيجي في مركز الظهير الأيسر بفريق إشبيلية هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة أساسيا في الدوري الاسباني هذا الموسم.