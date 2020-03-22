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6 إصابات جديدة بـ"كورونا" 4 في الضفة واثنتين في غزة

22 آذار / مارس 2020 12:25

غزة – الرأي:

قالت الحكومة في رام الله، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في المحافظات الشمالية، واثنتان في المحافظات الجنوبية، ما يرفع العدد إلى 59 إصابة ثماثلت 17 منها للشفاء.

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم الاحد، أن المصابين من غزة، رَجُلا دعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن اصابتهما.

وأشارت إلى أن اصابات الضفة الاربع، سجلت احداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتين في قرية شقبا لشقيقة المصابة التي أعلن عن إصابتها الليلة الماضية، وابنة المصابة (8 سنوات)، والاصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه من زوجته المصابة بالفيروس، والتي كانت ترقد في احدى المستشفيات الاسرائيلية.

وأضافت أن إصابات اليوم ترفع العدد إلى 59 إصابة، تماثلت 17 منها للشفاء ليستقر العدد عند 42 إصابة.

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