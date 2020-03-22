"الشباب والرياضة" تطلق هاشتاق "خليك بالبيت" للوقاية من "كورونا"

غزة-الرأي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المراكز الشبابية في محافظات غزة هاشتاق "خليك بالبيت" صباح اليوم الأحد، ضمن حملات الوزارة والمؤسسات والمراكز والاتحادات التابعة لها، للحفاظ على صحة المواطنين والحماية من انتشار وباء "كورونا".

وأكد خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة حرص الوزارة على سلامة المجتمع، وذلك بالتعميم والاتفاق مع المراكز الشبابية من خلال دائرة العمل التطوعي باطلاق هاشتاق خليك بالبيت صحتك أهم، بهدف نشر التوعية حول مقاومة الفيروس، ونشر التعليمات حول مخاطره، مع ضرورة الالتزام بما يصدر من الجهات الرسمية، وبث الطمأنينة بين المجتمع والابتعاد عن الشائعات.

يذكر أن الوزارة تواصل جهودها مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتوعية المواطنين من خلال حملات ومبادرات شبابية لتوعية المواطنين وتوضيح الطرق السليمة لتفادي الإصابة بالفيروس والتعامل بطرق صحية وقائية لمنع ظهور المرض وانتشاره.