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العمل التطوعي بخانيونس تكسو 250 بيتا من الصفيح بالنايلون

22 آذار / مارس 2020 02:03

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غزة-الرأي

نفذت لجنة العمل التطوعي  مشروع كسوة بيوت الفقراء بالنايلون، شملت 250  مسكن من الصفيح للفقراء بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكد مسؤل لجنة العمل التطوعي بخان يونس مروان ابوشمالة  أن فريقه المتطوع قام خلال المنخفض بإختتام حملته التى استهدفت بيوت الصفيح  مبينا انه تم تغطية الاسقف بالنايلون  وتمكينه حتى نهاية الشتاء بشكل مؤقت.
وبين ان الحملة  جابت مناطق المخيم وحي الامل والسطر الغربي والمواصي والبلد واستفاد منها 250  بيتا من الصفيح كانت تملأه الثقوب وتسريب مياه الامطار الى غرف النوم .
ودعا ابوشمالة وزارة الاشغال العامة ووكالة الغوث واللجنة القطرية لضرورة  ترميم واعادة تأهيل هذه البيوت  الغير صالحة للسكن ، مثمنا جهود فاعلي الخير الذين ساهموا  في توفير النايلون لمواجهة الآثار الصعبة لفصل الشتاء على الأسر الفقيرة والمعوزة، مستهدفة توفير الحد الأدنى من أساسيات الصمود في مواجهة المنخفضات الجوية.

واشاد بجهود طواقم العمل التطوعي العاملة في الميدان ، موضحا أن اللجنة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية والإمكانيات اللازمة لتخطي موجة الصقيع البارد والأمطار الشديدة خلال الشتاء ، مؤكداً عزم فريق التطوع على تنفيذ العديد من المشاريع في الأيام القليلة المقبلة .

 

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العمل التطوعي بخانيونس تكسو 250 بيتا من الصفيح بالنايلون

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