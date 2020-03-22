إجراءات جديدة بشأن دوام الموظفين الحكوميين بغزة

غزة - الرأي

أعلن ديوان الموظفين العام عن بدء تنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة بدوام الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بدءًا من غدٍ الاثنين.

وقال الديوان في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه اليوم الأحد، إن دوام الموظفين سيكون الأدنى بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية، ويترك لرئيس الدائرة الحكومية تقرير من يداوم منهم.

وذكر أنه سيتم تفعيل العمل عن بعد للموظفين وفق تقدير رئيس الدائرة الحكومي، مشيرًا إلى أنه سيتم وقف الباصات العامة للموظفين وصرف بدل مواصلات نقدي لمن يداوم.

وأشار الديوان إلى أن وزراتي الصحة والداخلية ستقرران بشأن طبيعة الدوام لديهما، مؤكدا أنه سيتم توفير إجراءات السلامة للموظفين والمستفيدين من الخدمات.