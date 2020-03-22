الشرطة الفلسطينية تصدر قرارات مهمة حفاظا على سلامة المجتمع

أصدرت الشرطة الفلسطينية في محافظات غزة مجموعة من القرارات المُلزمة حفاظا على سلامة المجتمع، وجاءت هذه القرارات في الرسالة التالية:
رسالة مهمة إلى أبناء شعبنا..
حرصًا على سلامتكم، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، فقد تقرر ما يلي:
** إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية.
** منع إقامة بيوت العزاء والحفلات.
** إغلاق المقاهي وصالات المطاعم.
** تعطيل صلاة الجمعة.
** وذلك في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من اليوم الأحد 22 مارس وحتى إشعار آخر.
** لذا مطلوب من جميع المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصاً على سلامة الجميع، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
حفظكم الله، وسلمكم من كل سوء
قيادة الشرطة الفلسطينية
الأحد 2020/3/22