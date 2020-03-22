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الشرطة الفلسطينية تصدر قرارات مهمة حفاظا على سلامة المجتمع

22 آذار / مارس 2020 03:15

الشرطة الفلسطينية تصدر قرارات مهمة حفاظا على سلامة المجتمع
الشرطة الفلسطينية تصدر قرارات مهمة حفاظا على سلامة المجتمع

غزة – الرأي:

أصدرت الشرطة الفلسطينية في محافظات غزة مجموعة من القرارات المُلزمة حفاظا على سلامة المجتمع، وجاءت هذه القرارات في الرسالة التالية:

رسالة مهمة إلى أبناء شعبنا..

حرصًا على سلامتكم، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، فقد تقرر ما يلي:

** إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

** منع إقامة بيوت العزاء والحفلات.

** إغلاق المقاهي وصالات المطاعم.

** تعطيل صلاة الجمعة.

** وذلك في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من اليوم الأحد 22 مارس وحتى إشعار آخر.

** لذا مطلوب من جميع المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصاً على سلامة الجميع، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

حفظكم الله، وسلمكم من كل سوء

قيادة الشرطة الفلسطينية

الأحد 2020/3/22

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