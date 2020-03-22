"الأوقاف" تُصدر بيانها الثاني في إطار مواجهة فايروس #كورونا

غزة – الرأي:

أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة بيان رقم (2) في إطار إجراءاتها لمواجهة فايروس #كورونا، وقد تلخص بيان الوزارة إلى النقاط التالية:

** ندعو إلى أداء الصلاة جماعة مع الأهل والأبناء في البيوت.

** ندعو إلى إيقاف بيوت العزاء والاكتفاء بالتعزية على المقبرة.

** ندعو الآباء والأمهات لاستثمار الفرصة وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة.

** ندعو جميع الميسورين من أبناء شعبنا لتحقيق التكافل الاجتماعي.

** ندعو إلى مواصلة التضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف البلاء ويدفع الوباء.

وزارة الأوقاف والشئون الدينية

الأحد 22 مارس 2020م