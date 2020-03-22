الصحة بغزة: نطالب برفع الحصار لتمكيننا من مواجهة "كورونا"

غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوسف أبو الريش، "نرفع صوتنا عالياً أمام العالم أجمع بضرورة رفح الحصار عن القطاع لتمكيننا من مواجهة وباء كورونا".

وأضاف أبو الريش في بيان صحفي اليوم الأحد، "نطمئن الجمهور الفلسطيني في القطاع، بخلوه من أي حالة مرضية باستثناء الحالتين الوافدتين الذي جرى الإعلان عنهما".

وشدد على الجهوزية العالية للطواقم الطبية للتعامل مع الحالات، فيما أكد أنه تم فرز مجموعة طواقم صحية لمتابعة المناطق المفروزة، وتفعيل سلسلة إجراءات الأمان المتبعة لضمان تعزيز الوقاية والحماية.

وكان وكيل وزارة الصحة قد أعلن مساء أمس عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بفيروس "كورونا".

وتابع خلال مؤتمر صحفي "إن الحالتان كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع"، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة.