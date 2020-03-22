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اتحاد المقاولين يوقف المشاريع في غزة للوقاية من "كورونا"

22 آذار / مارس 2020 04:12

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غزة- الرأي:

قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة مساء اليوم الأحد، وقف العمل في المشاريع لحماية المجتمع والعمال والمقاولين من مخاطر الاختلاط بهدف مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وطالب الاتحاد عقب جلسة طارئة لمجلس ادارته في قطاع غزة، كل المقاولين وشركات المقاولات بوقف العمل في المشاريع المتعاقد عليها فورا دون أي مماطلة.

واعتبر الاتحاد أن فترة التوقف تعتبر ضمن القوة القاهرة وما يترتب عليها وفق القانون الفلسطيني.

كما أعلن الاتحاد عن إغلاق مقره بمدينة غزة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر حفاظًا على سلامة وصحة موظفيه في ظل الظروف الصحية الحالية.

وشدد الاتحاد في بيان صدر عقب الاجتماع الطارئ أن المقاول الذي لا يلتزم بالقرار يتحمل المسؤولية كاملة عن أي إصابات لدى عماله وأسرهم والمجتمع.

وتمنى مجلس ادارة الاتحاد السلامة للمقاولين والعمال والشعب الفلسطيني من هذا الوباء الخطير.

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