مايكروسوفت تتيح تطبيق Teams للمراسلة والمؤتمرات مجانا للأطباء

أتاحت شركة مايكروسوفت منصة Teams لإجراء مكالمات الفيديو والصوت وتبادل الرسائل الفورية مجانا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS للسماح للأطباء بالتواصل بأمان أثناء أزمة كورونا، وتأمل أن يتمكن العاملون الرئيسيون من استخدامها لتبادل التحديثات حول مرضاهم فيما بينهم.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ نشر النظام الأساسي إلى موظفي NHS منذ أيام قليلة مع تمكين جميع مؤسسات الخدمات من استخدامه.



وقال إيان فينيكس، مدير التكنولوجيا في NHS Digital: "إن التكنولوجيا هي مفتاح دعم المرضى الذين يعزلون أنفسهم ويتأكدون من حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها والوصول إلى الدعم والمشورة الطبية".



كما أنه بالنسبة للأطباء وموظفي NHS، هذا يعني أن العمل عن بعد يصبح أسهل وأكثر عملية. وقالت سيندي روز، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا في المملكة المتحدة، إن مايكروسوفت ملتزمة بمساعدة NHS في هذا الوقت جدا.



وأضافت: "سيضمن استخدام Microsoft Teams أن يعمل الأطباء والممرضات وموظفو الدعم الذين يعملون بجد في جميع مؤسسات NHS على أدوات التعاون التي يحتاجونها للقيام بعملهم الحيوي."



وأوضحت روز: "نحن نقدر بشدة جهودهم المستمرة لمعالجة COVID-19 وسنستمر في تقديم الدعم مهما استطعنا".



ويأتي توفير المنصة بشكل مجانى لموظفي NHS في أعقاب التزام مايكروسوفت المعلن سابقًا بإتاحة Teams للشركات مجانًا لمدة ستة أشهر للمساعدة في التواصل، حيث يمارس الأشخاص العزلة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس.



وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن استخدام Microsoft Teams سيتم حمايته ومراقبته داخل حدود NHS الآمنة.