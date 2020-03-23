كلب عملاق ستعتقد أنه حصان للوهلة الأولى

عتقد للوهلة الأولى أنه حصان ولكن بالتدقيق في ملامحه ستكتشف أنه كلب عملاق يتمتع بلون بني غامق مع ذيل طويل يشبه الأحصنة بدرجة كبيرة كما أن طوله يبلغ 7 أقدام كاملة أي ما يعادل 213سم.



كلاب عملاقة

يعيش الكلب العملاق مع صاحبته جيني ساكوكيا والتي تبلغ من العمر 35 عاماً إلا أن الكلب أطول منها وتحتاج إلى القيام ببعض المجهود لتلعب معه أو تضع له الطعام لكنها اعتادت على وجوده معها بالمنزل.

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وعلى الرغم من أن جيني تعيش مع زوجها وتمتلك كلب آخر صغير الحجم إلا أنها أحبت الكلب العملاق وأطلقت عليه ثاندر ويبلغ من العمر حالياً 8 سنوات تقريباً أما عن وزنه فهو يصل إلى 95 كيلو غرام أي أكثر من وزنصاحبته بكثير.

وتؤكد جيني أنها في كل مرة تخرج برفقة الكلب ثاندر يعتقد المارة أنها تسير برفقة حصان حتى أنه يصعب على البعض تصديق وجود كلب بهذا الطول وهذا الحجم العملاق وهو أمر غريببالنسبة لها.

أما عن تفاصيل الحياة مع كلب بهذا الحجم أكدت جيني أن ثاندر كائن لطيف وغير مؤذي على الإطلاق كما أنه سريع التعليم ويجب اللعب كثيراً برفقة الأطفال الصغار والكلاب الأقل منه حجماً.