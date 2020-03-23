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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس

23 آذار / مارس 2020 08:33

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، وفي ساعات المساء وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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