النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2449) الاثنين 23/3/ 2020

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صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب كورونا

« الصحة العالمية» واثقة من تطوير لقاح لكورونا خلال عام

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الأمن يلزم التجار بإغلاق محالهم ويمنع التجمهر في بلدات شرق القدس

الكتلة اليمينية الإسرائيلية تقاطع جلسة الكنيست اليوم

65 يهوديًا متدينًا وصلوا القدس من نيويورك مصابون بفيروس كورونا

صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب كورونا

غزة: مقتل فتاة بعيار ناري

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