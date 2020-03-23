النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2449) الاثنين 23/3/2020
أخبار فلسطينية
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله
- "حماس": إعدام الخواجا جريمة جديدة للاحتلال بحق شعبنا الأعزل
- هنية يدعو العاهل السعودي للإفراج عن “معتقلين فلسطينيين”
- تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الإثنين
- أونروا” تعلق توزيع مساعداتها بغزة “مؤقتًا”
- اسرائيل تدرس إغلاق حاجز شعفاط وعزل سكانه عن القدس
- إسرائيل تحوّل 120 مليون شيكل للسلطة من الأموال المحتجزة
- الرئيس يصدر عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية
أخبار إسرائيلية
- رئيس الكنيست: إسرائيل ستتوجه إلى انتخابات رابعة إذا تم استبدالي
- ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في الكيان الإسرائيلي إلى 1071
- كتلة اليمين تهدد: الإطاحة بإدلشتاين تقوّض فرص الوحدة
- الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة
- 65 يهوديًا متدينًا وصلوا القدس من نيويورك مصابون بفيروس كورونا
الاخبار الدولية
- صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب كورونا
- «الصحة العالمية» واثقة من تطوير لقاح لكورونا خلال عام
اخبار عربية
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- أمير قطر يوجه بتقديم 150 مليون دولار دعماً لقطاع غزة
- لبنان: مقتل أحد معاوني العميل «الإسرائيلي» عامر الفاخوري
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
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- كورونا.. “أونروا” تعلق توزيع مساعداتها بغزة “مؤقتًا”
- تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الإثنين
- هنية يدعو العاهل السعودي للإفراج عن “معتقلين فلسطينيين”
- غزة.. تحويل فنادق لمراكز “حجر صحي” لمواجهة “كورونا”
- قيادة الحركة الأسيرة تشكك في رواية الاحتلال وتؤكد تعاملها مع أربعة أسرى على…
- قوات الاحتلال تواصل حملاتها العسكرية في الضفة وتضيّق على مصلي الأقصى وتسهل اقتحامات…
- مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحمل إسرائيل المسؤولية عن الرعاية الصحية في المناطق…
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الشرق الأوسط
- مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
- اتهامات لنتنياهو بتسييس «كورونا» لأجندته الخاصة
- أشتية يطالب إسرائيل بالإفراج عن المرضى والأطفال والمسنين
- مستوطنون يقتحمون الأقصى رغم إغلاقه
الخليج الإماراتية
- نتنياهو يدعي قرب تشكيل «حكومة وحدة» وجانيتس ينفي
- الأراضي الفلسطينية تحت الحجر وتعليق الصلاة في الأقصى
الغد الأردنية
·الاحتلال الإسرائيلي يسجل 62 إصابة جديدة بـ…
الاهرام المصرية
- رئيس الكنيست: إسرائيل ستتوجه إلى انتخابات رابعة إذا تم استبدالي
الاخبار اللبنانية
- «كورونا» يحاصرنا أيضاً: رسائل تصعيد من غزة
- «كورونا» يدقّ باب الزنزانة: أنفاس الأسرى الفلسطينيين محبوسة!
الشروق المصرية
- الجيش: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا كان يرشق سيارات بحجارة على طريق سريع
- بيان: تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر اليوم الاثنين
الشرق القطرية
- هيئة فلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الكيان الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "حماس": إعدام الخواجا جريمة جديدة للاحتلال بحق شعبنا الأعزل
- محدث استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله
- قطر تقدم 150 مليون دولار دعماً لغزة
- الاحتلال يتحمل المسؤولية.. "الصحة": لم نسجل إصابات جديدة بـ"كورونا" بغزة
- فرض الحجر الصحي على قائد الأمن بغزة ونائبه
- ملحم: 85 عينة جديدة فحصت وهي غير مصابة بـ"كورونا"
- (إسرائيل) تحوّل 120 مليون شيكل من أموال الضرائب للسلطة
القدس المحلية
- الأمن يلزم التجار بإغلاق محالهم ويمنع التجمهر في بلدات شرق القدس
- الكتلة اليمينية الإسرائيلية تقاطع جلسة الكنيست اليوم
- 65 يهوديًا متدينًا وصلوا القدس من نيويورك مصابون بفيروس كورونا
- صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب كورونا
- غزة: مقتل فتاة بعيار ناري
جريدة الأيام
- إسرائيل تحوّل 120 مليون شيكل للسلطة من الأموال المحتجزة
- »استشهاد الشاب سفيان الخواجا برصاص الاحتلال قرب نعلين
- »قطر تقدّم 150 مليون دولار دعماً لقطاع غزة
- »بدء سريان الحجر البيتي ومنع التنقل بين المحافظات
- »ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1017
- »ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بكورونا
- »الأردن: حظر التجوال قد يستمر لأسابيع و13 مصاباً جديداً بفيروس كورونا
- »البنوك تتوقف عن استقبال الأفراد خلال الأسبوعين القادمين
الحياة الجديدة
- القدس: كورونا يُغيّب البهجة بذكرى "الإسراء والمعراج"
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من خالد مشعل معزيا بوفاة المناضل عبد الرحيم
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- اسرائيل تدرس إغلاق حاجز شعفاط وعزل سكانه عن القدس
وكالة صفا
- وباء كورونا.. أميركا بؤرة ثالثة وترامب مستاء من الصين والسعودية تحظر التجول
- استشهاد شاب وإصابة آخر بنيران الاحتلال غربي رام الله
- هنية قدم شكره لقطر قيادة وشعباً
- أمير قطر يوجه بتقديم 150 مليون دولار دعماً لقطاع غزة
- الصحة تحمل الاحتلال المسؤولية عن سكان القطاع
- غزة: حجر كافة المخالطين بإصابتي "كورونا" ومنهم مدير قوى الأمن الداخلي ونائبه
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وكالة الراي الفلسطينية
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله
- منحة قطرية بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة
- قرار بوقف العمل بالعيادات الخارجية في مشافي قطاع غزة
- التنمية الاجتماعية بغزة تنفي حجر وكيلها بسبب "كورونا"
- الصحة: نتائج فحص عينات المُخالطين للإصابتين سلبية
- "أونروا" تنشر تنويها بشأن توزيع "الكابونات" الغذائية بغزة
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأحد 22 مارس 2020
- هنية يوجه نداءً عاجلاً للسعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين
- فرض الحجر الصحي المنزلي على 286 شخصاً في الخليل
سما نيوز
- معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!
- الصحة والتنمية ينفيان الأنباء بدخول غازي حمد الحجر الصحي
- صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب كورونا
- محدث: إستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله
- الرئيس يصدر عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية
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فلسطين اليوم
- شهيد برصاص الاحتلال غرب مدينة رام الله
- الأسرى الفلسطينيون.. فريسة سهلة لكورونا والاحتلال يماطل بإجراءات الوقاية
- 600 شخص أنهوا الحجر المنزلي الصحة: حجر مدير قوى الامن بغزة بعد مخالطة المصابين بفيروس كورونا
- حول آخر التطورات الصحية..رسالة مهمة من مدير منظمة الصحة العالمية في غزة
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عرب 48
- مطالبة فلسطينية بتدخل الأمم المتحدة لإطلاق سراح الأسرى
- الحكومة الفلسطينية: حجر إلزامي ليلي لمنع تفشي كورونا
- الضفة: مصرع شخص في حادث طرق
- هل يتم تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي للأول من أيار؟
- كتلة اليمين تهدد: الإطاحة بإدلشتاين تقوّض فرص الوحدة
- الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة
- وزارة الصحة رفضت مراقبة انتشار كورونا
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وكالة وفا
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله
- الحجر الإلزامي والإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي "كورونا" تدخل حيز ال..
- أبو ردينة: الرئيس يصدر عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية
حدث في مثل هذا اليوم
23 آذار (مارس)
- 2004م جثمان أبو العباس يواري الثرى في مخيم اليرموك بسوريا ومحمد عباس زعيم جبهة التحرير الفلسطينية قد توفي في سجن أمريكي بالعراق.
- 2004م الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يصرح أن حماس تختار الدكتور عبد العزيز الرنتيسي خلفا للشيخ الشهيد أحمد ياسين في قيادة قطاع غزة حيث بايع الآلاف من أعضاء حركة حماس الدكتور الرنتيسي خليفة للشيخ أحمد ياسين.
- 1949م تم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين لبنان و"إسرائيل" في رأس الناقورة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 62مبتاريخ 16/11/1948، القاضي بإقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين، اتفق الطرفان اللبناني والإسرائيلي على الاجتماع في مركز البوليس برأس الناقورة في جنوب لبنان، من أجل التفاوض لإقرار هدنة تكون تدبيرا إضافيا وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي.
- 1934م وفاة المناضل الفلسطيني موسى كاظم الحسيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء المظاهرة التي قادها في مدينة يافا يوم 27/1/1933م، وبوفاته ترك فراغاً سياسياً في الحركة الوطنية الفلسطينية.