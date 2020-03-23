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زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

23 آذار / مارس 2020 09:17

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين
زكاة الدرج تنفذ مشروع

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الدرج، صباح اليوم مشروع " المعونة الغذائية " للأسر المحتاجة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بدعم كريم من الشعب الجزائري الشقيق.

وأوضح محمد خلف نائب رئيس اللجنة، أن المشروع عبارة عن توزيع ثمانية عشر كيلو من البطاطا وكرتونتين بيض وزيت الطهي ومعلبات الفول، على 200 أسرة محتاجة في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة ووسط المعاناة التي يتعرض لها.

وأشار ، إلى أن الطواقم العاملة بزكاة الدرج هي في حالة استنفار وعمل طوارئ من أجل مساندة الأسر والأهالي في منطقتها، ودعماً لهم لحمايتهم من انتشار فايروس كورونا والحد من تعرضهم لخطره.

وأعرب خلف،عن شكره للشعب الجزائري الشقيق على دعمه المتواصل لقطاع غزة ومساندته في ظروفه الصعبة التي يعيشها.

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زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

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