الاحتلال يعتقل 7 مواطنين خلال مداهمات في الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من محافظات الضفة والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر علاء صادق عمر (38 عاما)، وممدوح البري (26 عاما)، من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، ومحمود غناوي (40 عاما) من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين نور أمين أبو ليلى، وإبراهيم حسن بكر، ومعتز مشهور عبد القادر، وهم من بلدة الزاوية قضاء سلفيت.

ومن مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مراد مسك.