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حماس: إعدام الاحتلال الشهيد الخواجا جريمة جديدة بحق شعبنا

23 آذار / مارس 2020 10:00

الشهيد الخواجا
الشهيد الخواجا

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن تعمد جيش الاحتلال قتل الشهيد سفيان الخواجا ليلة أمس واستغلاله انشغال العالم بموضوع تفشي فيروس كورونا، يعكس قمة الانتهازية والانحطاط الأخلاقي.

وأكد قاسم في تصريح صحفي أن إعدام الاحتلال الشاب سفيان الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا الأعزل.

وأشار إلى أن إصرار جيش الاحتلال على تكرار عمليات الإعدام، يؤكد أن هذا الجيش هو تجمع لقتلة خارجين عن كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدد قاسم على أن هذه الدماء الطاهرة لشهداء شعبنا، ستشكل على الدوام وقود ثورته المستمرة، حتى ينتزع شعبنا حريته، ويسترد أرضه ومقدساته.

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