أوقاف رفح تعقد اجتماعًا طارئًا وترفع مستوى جهوزيتها

رفح- الرأي

عقد مدير أوقاف محافظة رفح عدنان حسان، اجتماعاً مع موظفي المديرية وذلك في إطار متابعة الالتزام بإرشادات وتوجيهات وزارة الأوقاف التي تأتي ضمن خطواتها الوقائية لمواجه وباء كورونا.

وأعلن حسان خلال الاجتماع عن تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ قرارات الوزارة بخصوص فيروس “كورونا”, ورفع مستوى التعبئة والجهوزية لتحقيق الوقاية اللازمة.

وأوضح مدير أوقاف رفح أن اللجنة بدأت أن إدارته اتخذت إجراءات صارمة لمتابعة تنفيذ ما تم إعلانه، والبقاء بحالة جهوزية لتنفيذ القرارات التي تصدر تباعا من قبل الوزارة, منوهًا الى أن الأوقاف بصدد اتخاذ اجراءات أكثر حزمًا في حال تطورت الأمور.