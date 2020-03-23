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مفتشي حماية المستهلك يقومون بمهامهم

"الاقتصاد" تحرر22 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع

23 آذار / مارس 2020 11:34

"الاقتصاد" تحرر22 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع

غزة- الرأي

حررت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بوزرة الاقتصاد الوطني،22 محضر ضبط لعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.


وقالت الوزارة في بياناصدرته اليوم الاثنين، ان الطواقم التفتيشية تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين.
متابعة مستمرة
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وشدد أبو موسى على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين والغير ملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.
تخصيص الرقم المجاني
وذكر البيان انه بإمكان المواطنين الاتصال عبر خدمة الخط المجاني للتبليغ عن أي احتكار او تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحلات والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم (1800112233).
 

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