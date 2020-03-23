وكالة الرأي الفلسطينية لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين و42 مصاباً ما زالوا بالحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرجح ارتفاع عدد المصابين لديه بـ"كورونا" في الشتاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الأسير إبراهيم أبو مخ يدخل عامه الـ35 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يختتم دورات ويُنفذ جولات للأجهزة الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح توزع (150) سجادة صلاة للمتواجدين في الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش خطة عمل الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: 22 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال توزع مواد تنظيف وتعقيم على مساجد المحافظة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مفتشي حماية المستهلك يقومون بمهامهم

الاقتصاد: 22 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار بغزة

23 آذار / مارس 2020 11:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

حررت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بوزرة الاقتصاد الوطني،22 محضر ضبط لعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن الطواقم التفتيشية تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين.
متابعة مستمرة
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وشدد أبو موسى على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين والغير ملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.
وذكر البيان انه بإمكان المواطنين الاتصال عبر خدمة الخط المجاني للتبليغ عن أي احتكار او تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحلات والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم (1800112233).
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟