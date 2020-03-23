سلطة الأراضي تناقش خطة عمل الطوارئ

غزة- الرأي

ترأس ماهر أبو صبحة رئيس سلطة الأراضي، اجتماعاً للجنة الطوارئ ومجلس الوزارة لمناقشة خطة عمل الطوارئ بنظام الدوام الجزئي خلال الفترة الحالية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالحد الأدنى والحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين.

ودعا رئيس سلطة الأراضي الموظفين الى اتخاذ اعلى درجات الوقاية والحذر خلال الاحتكاك مع الجمهور والعمل على انجاز المعاملات حسب النظام.

كما أقر رئيس سلطة الأراضي خطة عمل طوارئ على ثلاثة مراحل في حال تطلب الأمر ذلك وأكد على أن طبيعة التطورات ستفرض اليات التعامل والدوام للموظفين هذا فيما أصدر أبو صبحة قراراً بوقف المعاملات المساحية الميدانية الا للضرورة ووقف معاملات خروج موظفي الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو لتوقيع المواطنين في المنازل .

بينما شدد على استمرار عمل فرق وطواقم التفتيش والمتابعة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الحكومية ومعالجة التعديات حسب الأنظمة المعمول بها وأعرب رئيس سلطة الأراضي عن تمنياته السلامة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني .

كما أعطى رئيس سلطة الأراضي التعليمات بفتح صالة الاستقبال الجديدة وتقديم الخدمات من خلالها رغم عدم جاهزيتها بشكل كامل لتخفيف الازدحام في الصالة البديلة وذلك للحفاظ على سلامة المراجعين وأوضح أ. ماهر أبو صبحة أن العمل جاري خارج أوقات الدوام الرسمي لاستكمال العمل في صالة الاستقبال وتجهيزها بشكل نهائي .