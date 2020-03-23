وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش خطة عمل الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تحرر22 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال توزع مواد تنظيف وتعقيم على مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تعقد اجتماعًا طارئًا وترفع مستوى جهوزيتها وكالة الرأي الفلسطينية حماس: إعدام الاحتلال الشهيد الخواجا جريمة جديدة بحق شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية"بغزة..جهود مستمرة ومتابعة حثيثة لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين
أخبار » الأخبار الحكومية

الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة

23 آذار / مارس 2020 11:59

الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة
الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف لحوم طازجة ، على (600) أسرة فقيرة, بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية، وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الأسر جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع.
وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (2) رأس عجل استفاد منه ( 600 ) أسرة فقيرة، منوهاً الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها.
وشكر اسليم مجموعة عطاء علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟