الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف لحوم طازجة ، على (600) أسرة فقيرة, بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية، وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الأسر جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (2) رأس عجل استفاد منه ( 600 ) أسرة فقيرة، منوهاً الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها.

وشكر اسليم مجموعة عطاء علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم .