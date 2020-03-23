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أوقاف رفح توزع (150) سجادة صلاة للمتواجدين في الحجر الصحي

23 آذار / مارس 2020 12:00

أوقاف رفح توزع (150) سجادة صلاة للمتواجدين في الحجر الصحي
أوقاف رفح توزع (150) سجادة صلاة للمتواجدين في الحجر الصحي

غزة- الرأي

وزعت مديرية أوقاف رفح 150سجادة صلاة و30 ثوب صلاة للنساء ونشرات دعوية وأذكار على المواطنين الذين يمكثون في أماكن الحجر الصحي بمحافظة رفح.

جاء ذلك خلال زيارة نفذتها مديرية أوقاف رفح برئاسة مديرها أ. عدنان حسان ورئيس قسم الوعظ د. فايز الزاملي, رافقهم فيها رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، ورئيس بلدية النصر أ. محمد عاشور، ومدير عام شرطة رفح العقيد رافت سلامة.

بدوره أكد حسان على أن مديريته تتابع عن كثب كافة التطورات الخاصة بوباء كورونا, منوهًا أنه الأوقاف وضعت جملة من الاجراءات والإرشادات اللازمة للوقاية من هذا الوباء, داعيًا المواطنين في أماكن الحجر الصحي بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين.

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