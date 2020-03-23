التوجيه السياسي يختتم دورات ويُنفذ جولات للأجهزة الأمنية

الوسطى- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطىK دورة أمنية لـ 20 ضابط بعنوان "تنمية مهارات رجل الأمن" لشرطة حراسات وأمن المؤسسات في الوسطى بحضور المقدم عمر عقل مدير شرطة حراسات الوسطى وعدد من ضباط الهيئة.

وشملت الدورة على عدة مواضيع منها "فن التعامل مع الجمهور ، وكتابة التقارير الأمنية ، كيفية السيطرة على الحرائق".

ونفذت أيضاً هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة جولة ليلية ميدانية على النقاط المنتشرة لضباط وأفراد شرطة مرور غزة وسلسلة دروس في مصليات الأجهزة الأمنية.

وشملت الدروس مصليات "العمليات المركزية- الشرطة البحرية- الجوازات- المالية العسكرية- مكتب وزير الداخلية والأمن الوطني-الأمن الوطني مصلى السرايا-الورشة" وقد تحدث ضباط الهيئة خلال اللقاءات والجولات عن "فقه الابتلاء، المنهج النبوي للتعامل مع فيروس كورونا".

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة لقاءً توعوياً ل30 ضابطا من منتسبي شرطة مباحث محافظة غزة

من جانب لآخر، نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خان يونس جولة ميدانية للأجهزة الأمنية شملت" شرطة الحراسات والدفاع المدني وشرطة التدخل وحفظ النظام" وقد شارك فى الجولة الدكتور ناهض أبو طعيمة رئيس لجنة مكافحة الأوبئة بمجمع ناصر الطبي وعضو لجنة مكافحة فيروس كوفيد19 بالقطاع، وعدد من ضباط الهيئة ، حيث تحدت الدكتور أبو طعيمة خلال الجولة عن أعراض مرض كورونا وطرق الوقاية.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى محاضرة توعوية حول "طرق الوقاية من مرض كورونا" لشرطة المسكرات بحضور مدير مركز شرطة المعسكرات ود. أحمد إسماعيل وعدد من ضباط الهيئة بمحافظة الوسطى.