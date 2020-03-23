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الأسير إبراهيم أبو مخ يدخل عامه الـ35 في الأسر

23 آذار / مارس 2020 12:14

يدخل اليوم الأسير إبراهيم نايف إبراهيم أبو مخ (61 عامًا)، من سكان باقة الغربية في الداخل المحتل، عامه 35 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الاحتلال قام باعتقال الأسير أبو مخ بتاريخ 23/03/1986م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

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