وكالة الرأي الفلسطينية لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين و42 مصاباً ما زالوا بالحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرجح ارتفاع عدد المصابين لديه بـ"كورونا" في الشتاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الأسير إبراهيم أبو مخ يدخل عامه الـ35 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يختتم دورات ويُنفذ جولات للأجهزة الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح توزع (150) سجادة صلاة للمتواجدين في الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش خطة عمل الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: 22 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال توزع مواد تنظيف وتعقيم على مساجد المحافظة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاحتلال يرجح ارتفاع عدد المصابين لديه بـ"كورونا" في الشتاء المقبل

23 آذار / مارس 2020 01:06

القدس المحتلة – الرأي:

رجّحت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن يطرأ ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"، وأن يحتاج آلاف المصابين إلى أجهزة تنفس، وأن تكون ذروة انتشار الفيروس في فصل الشتاء المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمانتوف، إن السؤال المركزي هو "كم عدد المرضى الذين سيحتاجون إلى تنفس اصطناعي؟"، موضحاً أن لديهم القدرة للتعامل مع عدد من المصابين، لكن الذين سيحتاجون إلى العلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي هم الذين يشكّلون التحدي.

وأضاف: "نجهّز عددا كبيرا جدا من الأسِرّة في المستشفيات ومراكز المسنين والفنادق المخصصة للمصابين بالكورونا، ونشتري المزيد من أجهزة التنفس".

ولفت إلى أن السيناريو المتوقع أن تكون ذرة انتشار الفيروس في الشتاء المقبل، آملاً أن تسهم إجراءات تقييد الحركة والإغلاق ورصد المصابين عبر التعقب الرقمي في السيطرة على وتيرة انتشار الفيروس.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟