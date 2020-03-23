الاحتلال يرجح ارتفاع عدد المصابين لديه بـ"كورونا" في الشتاء المقبل

القدس المحتلة – الرأي:

رجّحت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن يطرأ ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"، وأن يحتاج آلاف المصابين إلى أجهزة تنفس، وأن تكون ذروة انتشار الفيروس في فصل الشتاء المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمانتوف، إن السؤال المركزي هو "كم عدد المرضى الذين سيحتاجون إلى تنفس اصطناعي؟"، موضحاً أن لديهم القدرة للتعامل مع عدد من المصابين، لكن الذين سيحتاجون إلى العلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي هم الذين يشكّلون التحدي.

وأضاف: "نجهّز عددا كبيرا جدا من الأسِرّة في المستشفيات ومراكز المسنين والفنادق المخصصة للمصابين بالكورونا، ونشتري المزيد من أجهزة التنفس".

ولفت إلى أن السيناريو المتوقع أن تكون ذرة انتشار الفيروس في الشتاء المقبل، آملاً أن تسهم إجراءات تقييد الحركة والإغلاق ورصد المصابين عبر التعقب الرقمي في السيطرة على وتيرة انتشار الفيروس.