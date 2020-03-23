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مطمئنة المواطنين بتوفر السلع

وزارة الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته

23 آذار / مارس 2020 01:19

وزارة الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته
وزارة الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته

غزة- الرأي

طمأنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، المواطنين  أن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات مرض الكورونا، وعلى استعداد للاستمرار في إنتاج المزيد، سواء في قطاع الانتاج النباتي والخضروات بجميع أنواعها أو القطاع الحيواني من لحوم و دواجن وأسماك.


وطالبت المواطنين بعدم الهلع في الشراء والتخزين، قائلة:" إن الكميات متوفرة وفائضة ولا خوف من نقصانها".

ودعت المواطنين بعدم مجاراة الإشاعات حول نقص المنتجات الزراعية، والصادرة من مروجي الشائعات وبعض التجار الجشعين لاستغلال المواطنين.

ونوهت الوزارة و بالتعاون مع الجهات المختصة،  إلى أنها  تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي غلاء الأسعار وقطع الطريق على استغلال المواطنين.

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