العثور على جثة شاب مشنوقا في قرية أم التوت شرق جنين

عثر، ظهر اليوم الإثنين، على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في قرية أم التوت شرق مدينة جنين .
وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إنه أوعز للشرطة والنيابة العامة للتحقيق في الحادث .
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23 آذار / مارس 2020 01:21
جنين – الرأي:
عثر، ظهر اليوم الإثنين، على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في قرية أم التوت شرق مدينة جنين .
وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إنه أوعز للشرطة والنيابة العامة للتحقيق في الحادث .
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