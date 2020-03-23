وكالة الرأي الفلسطينية لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين و42 مصاباً ما زالوا بالحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرجح ارتفاع عدد المصابين لديه بـ"كورونا" في الشتاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الأسير إبراهيم أبو مخ يدخل عامه الـ35 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يختتم دورات ويُنفذ جولات للأجهزة الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح توزع (150) سجادة صلاة للمتواجدين في الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي 600 أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش خطة عمل الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: 22 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال توزع مواد تنظيف وتعقيم على مساجد المحافظة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

العثور على جثة شاب مشنوقا في قرية أم التوت شرق جنين

23 آذار / مارس 2020 01:21

جنين – الرأي:

عثر، ظهر اليوم الإثنين، على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في قرية أم التوت شرق مدينة جنين .

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إنه أوعز للشرطة والنيابة العامة للتحقيق في الحادث .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ مشروع " المعونة الغذائية " للمحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟