العثور على جثة شاب مشنوقا في قرية أم التوت شرق جنين

جنين – الرأي:

عثر، ظهر اليوم الإثنين، على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في قرية أم التوت شرق مدينة جنين .

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إنه أوعز للشرطة والنيابة العامة للتحقيق في الحادث .