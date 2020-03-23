الزراعة: القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات"كورونا"

وجهت وزارة الزراعة بغزة رسالة طمأنة للمواطنين في القطاع، أكدت بها أن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات مرض "الكورونا".

وقالت الوزارة في تصريح لها تابعته "الرأي" اليوم الاثنين، إن القطاع الزراعي بغزة، على استعداد للاستمرار في إنتاج المزيد، سواء في قطاع الإنتاج النباتي والخضروات بجميع أنواعها أو القطاع الحيواني من لحوم و دواجن وأسماك.

وطالبت المواطنين بعدم الهلع في الشراء والتخزين لأن الكميات متوفرة ولا خوف من نقصانها.

ودعت المواطنين لعدم مجاراة الإشاعات حول نقص المنتجات الزراعية، والصادرة من بعض التجار الجشعين لاستغلال المواطنين.

وشددت وزارة الزراعة على أنها ستتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة، كافة الإجراءات اللازمة لتفادي غلاء الأسعار وقطع الطريق على استغلال المواطنين.

وحذرت الوزارة التجار من التلاعب بأسعار المنتجات الزراعة سواء النباتية أو الحيوانية، مشيرة إلى أن طواقمها الفنية تعمل باستمرار من اجل توفير المنتجات في الأسواق بالكميات المطلوبة.