65 من حراس الأقصى يؤدون صلاة الظهر فيه بسبب "كورونا"

أدى 65 من حراس وحارسات المسجد الأقصى المبارك صلاة ظهر اليوم الاثنين، وذلك بعد تعليق الصلاة فيها ضمن قرارات منع انتشار فايروس "كورونا".

وبدأ اليوم تطبيق قرار مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تعليق حضور المصلين إلى الأقصى "كخطوة مؤقتة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وجاء قرار دائرة الأوقاف تعليق الصلاة في الأقصى، بعد أسبوع من إغلاق المصليات المسقوفة داخل الحرم القدسي "كإجراء وقائي" لمنع انتشار الفيروس، مع استمرار عمل جميع الموظفين والعمال والحراس وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد.

كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين بدائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.